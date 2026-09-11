Koszt utrzymania własnej waluty dla Islandii jest ogromny. Wysokie stopy procentowe, duże rezerwy, wysokie tarcze osłonowe. Gdy młodzi nie mają perspektyw na życie. Kapitał zagraniczny nie inwestuje. Kredyty są absurdalnie drogie. Własne miszkanie nieosiągalne. A jest wysoki poziom wykorzystałcenia, więc nikt nie chcę pracować na niskich stanowiskach. W tym nie chce łowić ryb. I gdy widziano rozwiązanie w dołączeniu do UE, przyjęcie euro, to sektor rybołówstwa przeważył głosy na nie. Toteż ograniczenie Pokaż całość