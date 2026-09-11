Hity

tygodnia

Natalia - cała historia
Natalia - cała historia
5779
Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
3107
Lekarz z Łodzi zarobił 1,1 mln zł. Niektórzy pracują ponad 200 godz. miesięcznie
Lekarz z Łodzi zarobił 1,1 mln zł. Niektórzy pracują ponad 200 godz. miesięcznie
2142
Pakiet biurowy bez AI bije rekordy. LibreOffice w kilka dni ma miliony pobrań
Pakiet biurowy bez AI bije rekordy. LibreOffice w kilka dni ma miliony pobrań
2023
Barbara Mróz-Gorgoń nadal pracuje na uczelni
1590

Powiązane tagi