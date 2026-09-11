Islandia chce zakazać polowań na wieloryby
Islandzki rząd zapowiada trwały zakaz komercyjnych polowań na wieloryby. Projekt ma trafić do parlamentu w lutym 2027 roku.Zostałyby już tylko Norwegia i JaponiaMultipurpose_Labels
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Islandzki rząd zapowiada trwały zakaz komercyjnych polowań na wieloryby. Projekt ma trafić do parlamentu w lutym 2027 roku.Zostałyby już tylko Norwegia i JaponiaMultipurpose_Labels
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Komentarze (84)
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@czorny_m: WSJP się z Tobą nie zgadza:
rybołówstwo: "łowienie ryb i innych organizmów wodnych, zwłaszcza na dużą skalę i w celu ich sprzedaży albo przetwórstwa"
https://wsjp.pl/haslo/podglad/63170/rybolowstwo
@szpongiel: Fajnie, że zrobiłeś cherry-pick akurat tych krajów. A czemu nie Irlandii, Holandii albo Bułgarii? Tez mają Euro.
Natomiast islandczycy już dwa razy udowodnili w ciągu kilkudziesięciu poprzednich lat że potrafią upaść gospodarczo i sam chciałbym żeby z nami w ue
Po czym wprowadzają dokładnie takie lewackie, proekologiczne pomysły.
Baza. ( ͡° ͜ʖ ͡°)