Ktoś nagrywa Cię z ukrycia? Polak stworzył aplikację, która wykrywa okulary Meta
Polak stworzył apkę, która wykrywa okulary Meta w Twoim otoczeniu! Aplikacja Zuckoff wyłapuje sygnał smart okularów i szacuje odległość, chroniąc Twoją prywatność w miejscach publicznych.Tired_
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Komentarze (23)
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Zasadnicze pytanie: jaki odsetek ukrytych w okularach kamer to Meta z aktywnym BT? 5?10?15? Nie bardzo wiadomo.
Miliony okularów z kamerą nagrywają was na ulicy.