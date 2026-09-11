Szybko jeszcze dopłaty do ZUSu i emerytur dla artystów.



Ja wiem, że nie wszyscy wyciągają takie kwoty za koncerty... Ale emerytura jest przywilejem, na który trzeba odłożyć. Jak ktoś z artyzmu nie zarabia wystarczająco - to niech poza tym pracuje. Życie.



Mi też nikt za to co chciałbym robić nie płaci i chodzę do pracy.