Nawet ćwierć miliona za koncert. Tyle samorządy płacą polskim gwiazdom
Pezet otrzymał 250 tys. zł za koncert podczas Łódź Summer Festival, Żabson 85 tys. zł, a Skolim 55 tys. zł. Stawki można sprawdzić dzięki Centralnemu Rejestrowi Umów, który od 1 lipca 2026 roku ujawnia informacje o umowach jednostek sektora finansów publicznych.Skarbiec_Biz
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Komentarze (81)
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W sumie bezpośredni odpowiednik ławeczki za 100k, albo rzeźby ze starej siatki ogrodzeniowej za 200k. Ewentualnie co jeszcze może być grane to bardzo popularna praktyka w branży wszelakich występów, czyli wyprowadzanie hajsu przez wynagrodzenia. Artysta umawia się np. na kwotę 5000zł, dostaje do podpisania umowę na np. 7000zł i dostaje w gotówce 5000 + na podatek od tych nadmiarowych 2000, a u opłacającego
Skolim
Wtf
Jakie wymagania mają te polskie gwiazdki to głowa mała, normalnie jakby grał jakiś Sting albo inna gwiazda światowego formatu, nagłośnienie musi być idealnie pod nich, oczywiście aby musieli ogarniać drogi sprzęt u "jednego jedynego znajomego nagłośnieniowca"
Wymogi typu cały hotel dla zespołu, gratis wybrane potrawy z dobrej restauracji, miejsca w hotelu
@editores:
Ja wiem, że nie wszyscy wyciągają takie kwoty za koncerty... Ale emerytura jest przywilejem, na który trzeba odłożyć. Jak ktoś z artyzmu nie zarabia wystarczająco - to niech poza tym pracuje. Życie.
Mi też nikt za to co chciałbym robić nie płaci i chodzę do pracy.
@editores: No tak, byłoby na 100%. Wcale na lewo w Polsce nic nie idzie i oni akurat by nie dostali, no tak tylko prawdziwi artyści.
Jestem nawet przekonany, że właśnie takie celebryty co wyciągają 50 tysięcy by dostali, a „prawdziwi” artyści nie zobaczyliby ani złotóweczki z tych pieniędzy.
@CJMac: Czytałeś ustawę? Trzeba byłoby zarabiać mniej niż 60k rocznie. Przestań się ośmieszać.