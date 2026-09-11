Wojciech Król jednak straci immunitet. Polityk KO w ogniu krytyki
To sprawa Wojciecha Króla może kosztować Koalicję Obywatelską więcej niż się wydaje - podkreślają eksperci, wskazując na to, że do wyborów parlamentarnych coraz bliżej. Do szczegółów drugiego wniosku Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej dotarł portal Zero.plFXMAG
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Komentarze (34)
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Jeszcze zaraz silniczki napiszą: „wIdZiCiE? Ukarali swojego nie to co ten pis cały” i będzie bingo.
@wojciojaw: Tak sobie tłumaczysz swój analfabetyzm.
Ile może kosztować? Ludzie pozwolą aby wygrała partia do której należy Cieszyński?
W czasie gdy liczył się każdy respirator to ten zrobił wałek i zamiast od producenta z USA to kupił niedziałające chińskie od handlarza bronią... a w nagrodę został ministrem cyfryzacji. Na pewno takiego poziomu oczekują ludzie, którzy nie zagłosują na KO przez Króla
Jakieś wałki któryś z posłów PO zrobił to go z partii wywalają a Kaczyński nadal kryje i broni Ziobrę... który jak się okazuje brał łapówki od zondacrypto...