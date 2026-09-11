Oj... PiS szuka na siłę jakichkolwiek wałków w PO i muszą brzytwy się chwytać... W porównaniu z tym co cała prawica orypała z zondacrypto to PO jest szczytem wszelkich cnót...



Jakieś wałki któryś z posłów PO zrobił to go z partii wywalają a Kaczyński nadal kryje i broni Ziobrę... który jak się okazuje brał łapówki od zondacrypto...