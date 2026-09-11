Pies pogryzł leśniczego. Właścicielka dostała mandat
W czwartek 3 września na terenie leśnym w gminie Dywity doszło do groźnego zdarzenia z udziałem psa. Czworonóg zaatakował i pogryzł leśniczego.VoxClamantisInDeserto
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W czwartek 3 września na terenie leśnym w gminie Dywity doszło do groźnego zdarzenia z udziałem psa. Czworonóg zaatakował i pogryzł leśniczego.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (14)
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szary obywatel ma być zaszczuty i ma wszystkiego się bać, tak Polacy byli zawsze traktowani, przecież w 39 Polacy też byli rozbrojeni, bo władza mniej się bała Hitlerowców niż tego, żeby zwykły obywatel miał b--ń
oni i tak uciekli z kraju ze złotem i większości żyło się bardzo dobrze, a Polakom to wydawali rozkazy w stylu idź z
Wynik - eliminacja większości puszków i niebezpiecznych myśliwych ¯\(ツ)/¯