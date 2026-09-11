Kary za zasłonięcie twarzy przy bankomacie. Czy to już przesada?
Bezpieczeństwo w Polsce odmieniane jest obecnie przez wszystkie przypadki. Wszystko przez to, że mówi się o nim w różnych kontekstach. I tu może pojawić się pewien zgrzyt i to na poziomie międzyresortowym. Chodzi o walkę z oszustami wyłudzającymi dane i pieniądze, a także ochronę danych osobowych, kFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 97
- Odpowiedz
Komentarze (97)
najlepsze
@Sikor12: Nawet 0,01% nie złapią, bo będą zamaskowani.
@ibilon: Nie no, co ty. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pewno pierwszy kto dostanie do tego bezgraniczne uprawnienia to będzie US, aby się mogli bez problemu dopierdzielić dlaczego żona wpłaciła kase na konto męża skoro mają rozdzielność - i cyk niezgłoszone dochody/darowizna.
Znając życie jeszcze jakieś ejajowe g---o rozpozna nieczytelny pysk, albo pysk nie właściciela konta i
Oczywiście kary dostaną zwykli ludzie w czapkach zimowych lub szalikach.
Przestępca ma tę karę w DUPIE, bo jemu grozi kilka lat za złodziejstwo jak go złapią.
Konto złodziej ma na słupa więc nigdy tej kary nie zapłaci.
Z------i
W tym burdelu potrzebny jest po prostu j----y reset i postawienie w kazdym miescie powiatowym urządzenia zaprojektowanego przez Pana Józefa Guillotina, zeby te k---y j----e nie zapomnialy dla kogo pracują.
Nawet nie wspominając, że jest to żenujący sposób by przerzucić odpowiedzialność za bezpieczeństwo.... na obywateli, podczas gdy co chwila jest nowa afera że jakaś
Co prawda Polska to nie imperium, ale można nas uznać za reprezentanta degeneracji i upadku Zachodu w takim samym stopniu jak Zachód właściwy - tylko minus migranci, ale mentalność została wykastrowana i skundlona podobnie.
Wszystko w państwie, nic poza państwem. Państwo uczy, państwo radzi, państwo nigdy cię nie zdradzi.
"The more laws and restrictions there are, the poorer people become. The more rules and regulations, the more thieves and robbers."