Zadziwiające jest to, że niektórzy w komentarzach to popierają, tak jakby w tym nieludzkim państwie nie było już wystarczająco pułapek prawnych i zachowawczych byle tylko obywatela wziąć na celownik i wycisnąć jak cytrynę. Zaraz będą jesienią czy zimą ganiać staruszki bo stanęły przy bankomacie w czapce i szaliku.



Nawet nie wspominając, że jest to żenujący sposób by przerzucić odpowiedzialność za bezpieczeństwo.... na obywateli, podczas gdy co chwila jest nowa afera że jakaś Pokaż całość