Znaleźliśmy bohatera głośnej afery! Wiemy, gdzie pracuje dr Dawid Kacprzyk
Jak potwierdził portal Niezależna.pl, lekarz od tygodnia pracuje w Centrum Medycznym w Jaktorowie. Nasi dziennikarze byli dzisiaj na miejscu. Kacprzyk przyjmował pacjentów, wystawiał recepty. Pełni dyżury jako internista.MadMan1
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Komentarze (54)
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Coś jak pastor John O’Hara ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Akurat szukali okazało się, że jest tylko jeden. Większość lekarzy, którzy zarabiają takie kwoty posiada dwie specjalizacje, są równocześnie właścicielami poradni itp...
nie w więzieniu?