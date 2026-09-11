Donek znalazł bezpieczną przystań dla karierowicza z koalicji Obywatelskiej? W końcu, bo już myślałem że się przedawniło ... "Pamiętaj: jedna zasada jest dla mnie święta, kuwa. Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek rozmawiał. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił, kuwa, jak niepodległości*. Jak wyjdziesz z Platformy, to masz problem”*.