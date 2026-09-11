Sąd odrzucił skargę ekologów na elektrownię atomową w Lubiatowie
Stowarzyszenie Bałtyckie S.O.S. zaskarżyło decyzję środowiskową wydaną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie dopatrzył się nieprawidłowości w dokumentacji liczącej ponad 19 tysięcy stron, więc prace mogą toczyć się dalej.real_scoria
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Komentarze (48)
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Stowarzyszenie, czyli mają budżet na pewno, że tak powiem, ograniczony.
Warto by było zbadać przelewy - datki na ich działalność.
Ilu eko aktywistów potrzeba na 1MW mocy? ew. Ile taka elektrownia jądrowa ma w ESM 'eko szurach' mechanicznych?
@kwanty: @Ucik No chyba że ktoś zrobi z tego nawozy sztuczne (z metanu/gazu ziemnego bierze się wodór i energię do produkcji amoniaku/mocznika)... niby możemy sypać paszę z ekologicznej uprawy ale 1 to zwiększy potrzebny areał a lasów szkoda 2 pewnie zwiększy zapotrzebowanie na energię w traktorach elektrycznych więc trzeba będzie więcej eko aktywistów do kieratów i może
I tak wychodzi mocno nieekologicznie ( ͡º ͜ʖ͡º
Prawie zadowoleni....
Bo jeszcze weganizmu nie wynaleziono.
Ten kraj nie jest wart splunięcia.
Urszula Zielińska od ,,Nie idźmy w gaz i atom"