Teraz pewnie latwo to oceniac, ze pomoglismy przyszlemu zaborcy, itp. Ale nie bylo takiego przeplywu informacji, a na Europe jechaly muzulmanskie wojska. Wiec decyzja o odsieczy nie byla taka nieracjonalna.

Podobnie sprawa chyba ma sie z Powstaniem warszawskim. Dzisiaj można powiedziec, ze bylo katastrofalne w skutkach, ale podczas rozpoczecia powstania bylo zagrozenie, ze jesli samemu nie oswobodzimy i obronimy Warszawy, to niedlugo i tak ruskie wkroczą i bedziemy pod ich butem.