343 lata temu Sobieski wygrał pod Wiedniem, a Polska nic nie zyskała
12 września 1683 roku husaria Jana III Sobieskiego rozbiła armię Kary Mustafy i zatrzymała turecki napór na Europę. Polityczne owoce wiktorii zebrali jednak inni: Austria ruszyła na Bałkany, a Rosja weszła do Ligi Świętej i umocniła pozycję na Ukrainie.real_scoria
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Komentarze (87)
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@Sikor12: Dom Austriacki i Dom Pruski jako Potomkowie Piastów i Jagiellonów mieli większe prawa do decydowania o losach Królestwa Polskiego od Sarmatów którzy uroili sobie że mogą wybierać kto będzie nosił Koronę.
Wielokrotnie wysuwano kandydatury Habsburgów i Hohenzollernów podczas tzw. wolnej elekcji ale Szlachta zawsze obawiała się Absolutyzmu który krępował samowolę Sarmatów i stawiał Ich jako pośredników pomiędzy ludem a Władcą. Był też sprzeciw biskupa Rzymskiego wobec Króla który nie byłby
@chlopiec_kucyk: może Polacy to asy ale nasza klasa polityczna to sprzedajne urły
@bropek: chyba tureckie namioty : D
Podobnie sprawa chyba ma sie z Powstaniem warszawskim. Dzisiaj można powiedziec, ze bylo katastrofalne w skutkach, ale podczas rozpoczecia powstania bylo zagrozenie, ze jesli samemu nie oswobodzimy i obronimy Warszawy, to niedlugo i tak ruskie wkroczą i bedziemy pod ich butem.
Z ciekawostek to na każdym sejmie najpierw przemawiali biskupi, a było ich 17, więc ich przemówienia w dowolnej sprawie zajmowały cały dzień, narzucały kierunek obrad i obowiązującą linię argumentacji. Jak nie obciagnales z połykiem biskupom (którzy te stanowiska kupili, więc musieli odzyskać wpłaconą kasę) to nic
@galicjanin: Byli, ale ważniejszymi niż reszta senatorów. I w Polsce mieliśmy 17 biskupstw, gdy w krajach podobnych rozmiarów biskupów było 50-200. U nas od przyjęcia chrześcijaństwa nie zmienia o struktury, bo żaden biskup nie pozwalał sobie psuć biznesu i dzielić beneficjum. Przez co mieliśmy grupkę kilkunastu klientów którzy trzęsło państwem. Biskupi krakowscy
dostalismy miecz od papieza za zasługi. Można go oglądać na wawelu.
+ dostaliśmy lekki awans na "chrześcijańskiej" mapie świata. Np mamy pare obrazów w muzeum watykańskim od PL.
bitwa pod wiedniem jest raczej postrzegana jako zachamowanie islamizacji europy
@jedzbudynie: o Wielki Architekcie...