O co chodzi z tymi przejazdami kolejowymi? Tam jest jakies pole siłowe, ktore przyciąga do środka i potem nie daje ruszyć? Świeci się światło, to nie wjeżdżasz. No czy to jest tak ciężko pojąć? Co jest trudnego w zapamiętaniu ze nie wjeżdżasz jak migają światła nawet jak rogatka by magicznie odfrunela do góry z aureolką nad nią. Miga światlo = czekasz grzecznie przed torami. A jak jiz wjedziesz to lepiej z całej Pokaż całość