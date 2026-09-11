Autobus utknął pod rogatką, w środku krzyk i płacz dzieci
Początkowo na nagraniu widać tłum pasażerów w miejskim autobusie. Ktoś krzyczy "otwórz drzwi ku***". Padają też słowa "szlaban jest zamknięty". Po chwili drzwi pojazdu otwierają się, a ludzie wychodzą na zewnątrz. Dopiero wtedy widać, że autobus utknął pod jedną z zamykających się rogatek.Endrula83
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Komentarze (99)
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Moge gdyby robili rogatki z lekkich materialow to autobus by mial na tyle sily by ja wylamac, a ze robia je z olowiu to i blokuja auta ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Mdx91: Ołów jest miękki. Szlaban byłby w uj ciężki i dałoby sie go wygiąć.
Prawdopodobnie wyginałby się pod własnym ciężarem.
@Mdx91: Tytan z kolei jest bardzo lekki i drogi. W nocy by ukradli. Z tymi ołowianymi z pierwotnego pomysłu mieliby problem.
@WIbracyjny: Nic, i właśnie to jest problem
To nie jest miasto dla słabych. Welcome to Jackass.
u mnie w mieście potrafią się rozpędzać na maxa wyjeżdżając z myjni samochodowej mimo że od 30 lat 40 metrów dalej jest mur...