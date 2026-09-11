Jeżeli już ten temat zwrócił Waszą uwagę, chciałabym, żeby przyniósł z tego coś dobrego.
Nie chcę wykorzystywać tej sytuacji do atakowania kobiet ani stawania po stronie mężczyzn za wszelką cenę. Wręcz przeciwnie — uważam, że możemy wyciągnąć z tej historii ważną lekcję, która będzie chroniła wszystkich.
Na grupach kobiecych pojawiają się posty, w których anonimowe osoby przedstawiają bardzo poważne zarzuty wobec konkretnych mężczyzn, często publikując przy tym ich zdjęcia. Podobnie może się przecież wydarzyć w drugą stronę.
Dlatego uważam, że przy tak poważnych oskarżeniach powinny obowiązywać jasne zasady: jeżeli publikowany jest wizerunek konkretnej osoby i stawiane są wobec niej mocne zarzuty, post powinien być odpowiednio zweryfikowany, a osoba oskarżająca powinna ponosić odpowiedzialność za swoje słowa.
To nie oznacza odbierania kobietom możliwości ostrzegania innych kobiet. Jeżeli ktoś rzeczywiście doświadczył przemocy, oszustwa czy innej krzywdy — powinien mieć przestrzeń, żeby o tym mówić i szukać pomocy.
Ale ostrzeganie innych a publiczne oskarżenie konkretnej osoby to nie jest dokładnie to samo.
Historia Łukasza pokazuje, jak ogromne konsekwencje może mieć sytuacja, w której jedna, niezweryfikowana historia zostaje potraktowana jak fakt.
I właśnie dlatego warto ustalić takie standardy teraz — zanim podobna sytuacja spotka kolejną osobę.
Bo dzisiaj może chodzić o Łukasza. Jutro może chodzić o kobietę, którą ktoś niesłusznie oskarży. A pojutrze może chodzić o któregoś z nas.
Jeżeli już mamy z tej historii coś wynieść, niech będzie to większa odpowiedzialność za to, co publikujemy i większa odpowiedzialność administracji za to, co pozwala publikować.
Niech internet nie będzie miejscem, w którym jedno anonimowe oskarżenie może zniszczyć komuś życie.
Obrazek kradziony
Komentarze (54)
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Tym bardziej niezrozumiałe jest późniejsze tłumaczenie takich działań argumentami o rzekomym wynoszeniu informacji. Jeżeli ktoś stawia poważne
Na przykład kiedy moderatorka grupy scenica mania należy do osób otyłych i nie można napisać nic innego niż same pozytywne ochy i achy przy otyłości...
Przecież przy każdym poście gdzie laska szuka stanika na obwód większy niż 85 powinna lecieć informację żeby schudła...
Bo 85 to już często jest naprawdę duża otyłość.
Powiem tak, teraz mam obwód
To jest ta od lodów? ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Mam wrażenie, że ludzie zapomnieli, że wszystkie zachowania w sieci (tak jak i poza internetem) powinny być zgodne z prawem. Pomawianie, fałszywe oskarżenia, publikowanie danych osobowych - takie zachowania mogą skończyć się pozwem. Sprawy o naruszenie dóbr osobistych bardzo łatwo się wygrywa, a wygrana pozwala
Natura