Jeżeli już ten temat zwrócił Waszą uwagę, chciałabym, żeby przyniósł z tego coś dobrego.

Nie chcę wykorzystywać tej sytuacji do atakowania kobiet ani stawania po stronie mężczyzn za wszelką cenę. Wręcz przeciwnie — uważam, że możemy wyciągnąć z tej historii ważną lekcję, która będzie chroniła wszystkich.

Na grupach kobiecych pojawiają się posty, w których anonimowe osoby przedstawiają bardzo poważne zarzuty wobec konkretnych mężczyzn, często publikując przy tym ich zdjęcia. Podobnie może się przecież wydarzyć w drugą stronę.

Dlatego uważam, że przy tak poważnych oskarżeniach powinny obowiązywać jasne zasady: jeżeli publikowany jest wizerunek konkretnej osoby i stawiane są wobec niej mocne zarzuty, post powinien być odpowiednio zweryfikowany, a osoba oskarżająca powinna ponosić odpowiedzialność za swoje słowa.

To nie oznacza odbierania kobietom możliwości ostrzegania innych kobiet. Jeżeli ktoś rzeczywiście doświadczył przemocy, oszustwa czy innej krzywdy — powinien mieć przestrzeń, żeby o tym mówić i szukać pomocy.

Ale ostrzeganie innych a publiczne oskarżenie konkretnej osoby to nie jest dokładnie to samo.

Historia Łukasza pokazuje, jak ogromne konsekwencje może mieć sytuacja, w której jedna, niezweryfikowana historia zostaje potraktowana jak fakt.

I właśnie dlatego warto ustalić takie standardy teraz — zanim podobna sytuacja spotka kolejną osobę.

Bo dzisiaj może chodzić o Łukasza. Jutro może chodzić o kobietę, którą ktoś niesłusznie oskarży. A pojutrze może chodzić o któregoś z nas.

Jeżeli już mamy z tej historii coś wynieść, niech będzie to większa odpowiedzialność za to, co publikujemy i większa odpowiedzialność administracji za to, co pozwala publikować.

Niech internet nie będzie miejscem, w którym jedno anonimowe oskarżenie może zniszczyć komuś życie.