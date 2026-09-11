Kolejna nielegalna wycinka drzewa przez dewelopera w Krakowie
Wycinka pięknych drzew bez pozwolenia, które wygasło w lutym tego roku. Drzewo mogło być pomnikiem przyrody! Kiedy skończy się samowolka deweloperów w Krakowie?Kolech
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Wycinka pięknych drzew bez pozwolenia, które wygasło w lutym tego roku. Drzewo mogło być pomnikiem przyrody! Kiedy skończy się samowolka deweloperów w Krakowie?Kolech
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Komentarze (10)
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(*) patrz obrazek
Komunizm był jaki bylz ale jeśli chodzi o urbanistykę to obecny system nie dorasta do tamtego nawet do pięt. Pieniądze i korpucja zniszczyły polskie miasta.
Nagonka na pana dewelopera a bez niego domu byscie nie mieli ( ͡° ͜ʖ ͡°)