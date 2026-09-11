A dlaczego właściciel działki ma kogokolwiek pytać czy może wyciąć na niej drzewo? To jest debilizm roku. Ja na swojej działce 30 lat temu posadziłem z 70 drzew: w tym czasie wyciąłem z 15x bo za gęsto, wyciąłem te słabsze, te krzywe, robi mi się piękny kawałek parku.