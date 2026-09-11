Aplikację randkowe umierają
Randkowe apki miały ułatwić znalezienie partnera, a stworzyły rynek, na którym człowiek stał się produktem. Nieskończony wybór paradoksalnie utrudnia wybór, bo zawsze gdzieś czeka ktoś lepszy.RitmoXL
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Komentarze (108)
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miały zarabiać kasę dla korpo a nie xD
Szkoda tylko że nie rozumieją, że jeśli wybiorą z pośród 5000 facetów, tych 10 najprzystojniejszych, to dosłownie każda inna kobieta zrobi to samo. Więc logicznym następstwem jest, że tacy goście będą korzystać z nieskończonej liczby partnerek xd
To jest tak proste.
Potem,
@Rajbond: spadaj blackpilowa gnido ( ͡º ͜ʖ͡º)
Tak cię to obchodzi że aż się zesrałes jak alfons xd go d----a rucha na procentach xd
@onepnch:
Nie ma korelacji między wyglądem, a udanym związkiem. Wie to każdy, kto był w związku i każdy kto jest dorosły.
@siddhariha-cautama: Dlaczego piszesz jak jedna z drugą zrozumieją? xD Popełniasz ten błąd co większość typów czyli skupiasz się głównie na zachowaniu kobiet. To co odwalają tam typy myślące,
Ich obecny stan to jest końcowe stadium gdzie 90% kobiet bije sie o 5% mężczyzn ale z racji tego, że to 5% nie musi nic robić to cały model biznesowy tych aplikacji pada na pysk bo wszystko stawiało na to, że 95% mężczyzn będzie płaciło
Właśnie dlatego islam ma rację odnośnie kobiet. Natura
@1001001: Dosłownie mój wywód odnosi się do tego ponieważ spora część mężczyzn dosłownie próbuje to przekładać na prawdziwe życie, jest to jedna z rzeczy która cechuje na przykład wyznawców redpilla. Bardzo często ci ludzie uważają, że tak wygląda życie bo na przykład próbują zrzucić na to jakieś swoje niepowodzenia życiowe.
@KingaM: Podstawy problem jest taki, że tego po prostu nie jesteś w stanie wytłumaczyć osobom które wypisują na przykład jakieś bzdury o rynkach matrymonialnych i tym, że kobiety
Ja mówię, zrobić aplikację która w krótką chwilę dobierze dobrze pasujące osoby to nie jest problem. Wystarczy prosta ankieta jakiś psychoteścik zapis wartości do bazy i szukanie podobieństw. Najprostsza apka świata. ALE nieopłacalna. Jaki zysk byłby z apki w której użytkownik po godzinie osiąga cel i przestaje korzystać bo znalazł co chciał. W pakach randkowych chodzi o to żeby szukać a nie żeby znaleźć.
Paradoksalnie mógłby uczynić więcej dobrego niż to obecne próżne i narcystyczne g---o dla wagin.
I teraz tak : mielibyście 50 takich rzeczy, ale w trakcie rozmowy wyjdzie iż Ty coś jedno lubisz, czego ona nienawidzi. Wówczas szuka innej, lepszej opcji, Ty już przegrałeś, tak jak w saperze wykonałeś zły klik i mina eksplodowała.