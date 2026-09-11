Wymierają bo 90% z nich nigdy nie była "randkowymi" a aplikacjami do hookupów, gdzie masa frajerów przychodziła z ułudną nadzieją i po prostu leczą się z tego urojenia.



Ich obecny stan to jest końcowe stadium gdzie 90% kobiet bije sie o 5% mężczyzn ale z racji tego, że to 5% nie musi nic robić to cały model biznesowy tych aplikacji pada na pysk bo wszystko stawiało na to, że 95% mężczyzn będzie płaciło Pokaż całość