PKOl pożyczył ponad 2 mln zł od żony Piesiewicza. Podobno to "darmowa" pożyczka
Skoro pożyczka była za darmo, bez odsetek i opłat, to co dostała w zamian żona aresztowanego obecnie Piesiewicza, prezesa PKOl? Prokuratura prowadzi śledztwo ws. podejrzenia malwersacji finansowo-gospodarczych przez Piesiewicza w PKOl, Polskim Związku Koszykówki i Polskiej Lidze KoszykówkiSabr
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Komentarze (21)
najlepsze
@Miszczu_wszystkiego: Mmm, aromat bełta na języku... Ale się zrobiła świąteczna atmosfera.
czemu urzędy skarbowe sprawdzają pożyczki rodzinne w 1 grupie pokrewieństwa a tego typu instytucje nie są sprawdzane?
Posadzenie piseiewicza i jego baby osobno to byłby "lewacki zamach na podstwową komórkę społeczną". ( ͡º ͜ʖ͡º)
@TrionicSe7en: Czyli? :D