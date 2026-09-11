Ale te środowiska związane z olipiadami to musi być syf, a sama olimpiada to raczej jeden wielki przekręt finansowy na koszt podatników, dlatego jak i PiS tak i KO chciałoby ja tu zorganizować, przy takiej małej powodzi jak w kolodzku to takie coś to morze do nałapania łapówek i krzywych zleceń. Nigdy tego nie powinniśmy organizować, a zaangażowanie w same olimpiady powinno być ograniczone tylko do dyscylin w których jesteśmy naprawdę dobrzy Pokaż całość