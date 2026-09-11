Niby jak ma dać rozkwit, skoro do bardziej zaawansowanych rzeczy się nie nadaje, proste psuje, albo obrzydza wtórnością?



Nic bardziej nie denerwuje niż call center z "ai asystentem", czy reklama od której aż bije tanie wykonanie bo ktoś zrobił prompta.



Oczywiście trafiają się perełki, czy to jakaś fajna kapela stworzona przez AI, czy aplikacja do języka, ale to sytuację 1 na 100. Większość to mimo wszystko slope.



Już nawet nie wspomnę o Pokaż całość