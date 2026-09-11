AI da nam rozkwit czy wielki kryzys lat 20.? Chciwi wolnościowcy z USA doprowadz
Czy czeka nas powtórka z wielkiego kryzysu lat 20. XX wieku, który doprowadził do nędzy setki milionów ludzi i wybuchu nstarnak
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Czy czeka nas powtórka z wielkiego kryzysu lat 20. XX wieku, który doprowadził do nędzy setki milionów ludzi i wybuchu nstarnak
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Komentarze (74)
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Stopniowy upadek USA, globalizacja i wzrost Chin to w dużej mierze zasługa korporacji które chciały tanio klepać badziew w Azji. Upadek znaczenia "rodzin senatorskich" na rzecz celebrytów to kwestia wzrostu roli mediów które też są zależne od korporacji. Korpo już od 2-3 dekad ustawiają świat, tylko na razie bawią się w udawanie demokracji, jak stwierdzą że ludzie nie są potrzebni to dopiero
Idąc tym tokiem rozumowania to już dawno korpo wręcz powinno przekupić USA żeby zrobiło inwazję na Afrykę, trzymało tam ludzi za ryj i budowało 1 mld nowych konsumentów.
Korpo mają generować zysk właścicielom, a klienci się zawsze znajdą - jak nie ludzie to inne
mega w---------e czasy, i wiecznie tłumaczenie wszystkiego i zwalanie winy u nas na kryzys - czy to cięcia w pracy, czy wzrost cen czegoś - kryzys i c--j!
Nic bardziej nie denerwuje niż call center z "ai asystentem", czy reklama od której aż bije tanie wykonanie bo ktoś zrobił prompta.
Oczywiście trafiają się perełki, czy to jakaś fajna kapela stworzona przez AI, czy aplikacja do języka, ale to sytuację 1 na 100. Większość to mimo wszystko slope.
Już nawet nie wspomnę o
Najlepsze, że już zaczyna być to widać, a ja głupio obstawiałem (i w ogóle nie trafiłem), że pierwsze oznaki totalnego ogłupienia będą widoczne dopiero za 10 lat.
Przecież już od jakiegoś czasu naukowcy alarmują, że GenZ będzie głupsze od poprzedniego. I jest to odwrócenie dotychczasowego trendu.
Będzie gorzej niż w apokalipsie
xD
Ja wiem od kogo wy