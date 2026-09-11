Nastolatkowie głupieją w zastraszającym tempie
Gwałtownie pogorszyły się wyniki uczniów z czytania i pisania, matematyki oraz nauk ścisłych - wynika z badania przeprowadzonego w ramach OECD. Spadek jakości kształcenia widoczny jest szczególnie w bogatych państwach zachodnich, które pozostają daleko w tyle za krajami azjatyckimi.cepheus
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Komentarze (163)
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@Chris_Karczynski: Potezny ten Tusk, skoro przyczynił się do tego *w bogatych państwach zachodnich".
problemy się zaczynają, gdy życie zaczyna weryfikować zdolności do radzenia sobie; ale to dotyczy ograniczonych tematów - człowiekowi się może do końca życia wydawać, że wie wszystko o piłce nożnej
"W jednym z ostatnich badań nauczyciele z bogatych państw twierdzili, że ilość czasu, jaką muszą poświęcać na zachowanie porządku wśród uczniów, jest przerażająca."
Myślę, że w Chinach na utrzymanie porządku poświęca się całe zero czasu :)
strach patrzeć jak wszyscy idą na łatwiznę - papier, długopisy...
Tam dzieciaki (a później dorośli) życia nie mają i od przedszkola uczestniczą w wyścigu szczurów xD
No tak, z Azji a nie Finlandii (która króluje w szkolnictwie) powinniśmy brać przykład xD
Jasne xD
To przecież jest stara śpiewka, jak ja chodziłem do gimbazy ~20 lat temu to w dobrym tonie było mieć papierek na dysleksję albo dysortografię, już wtedy 'psycholodzy' rozdawali je na lewo i prawo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ja bym się tam lepiej przyjrzał pokoleniom 60+ jak łykają fejury z AI jako prawdę objawioną, bez ŻADNEJ