Mnie najbardziej rozpi_ala jak dużo młodych osób i nastolatków nie jest nauczona patrzenia przy przejściu w lewo i prawo XD to ja jak mam zielone nawet to się ciągle rozglądam (raz by mnie ktoś potrącił na zielonym) a oni idą jak w simsach jak po sznurku XD XD XD