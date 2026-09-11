Ta cała ustawa o ochronie danych osobowych jest tylko po to żeby chronić przestępców. Zwykły człowiek przez tą ustawę nie może się nic dowiedzieć.



Dodatkowo przez tą ustawę na firmy zostały nałożone obowiązki które powodują problemy głównie dla małych podmiotów. Dla dużych to mały koszt.



A dane i tak wyciekają.



Więc po co ta ustawa i komu służy?