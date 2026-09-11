Wyciek MyDr dotyczy 18,8 mln osób. Po szczegóły trzeba jechać do przychodni
Według wiceministra cyfryzacji skradziona baza przekracza 2 TB i może zawierać dane o leczeniu. Część placówek przekazuje pacjentom tylko, że pełną informację o naruszeniu uzyskają osobiście.Palinek
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Komentarze (23)
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@real_scoria: Nie podróżuje. Za wyciekiem stoi grupa hakerów identyfikująca się jako Fingerprint. Grupa Fingerprint twierdzi, że ich działanie nie miało charakteru czysto przestępczego (nie zażądali klasycznego okupu za niepublikowanie danych), lecz określili swoją działalność jako „misję” mającą na celu poprawę stanu cyberbezpieczeństwa w Europie.
Czyli ruskie lub białoruskie szpiony
Dodatkowo przez tą ustawę na firmy zostały nałożone obowiązki które powodują problemy głównie dla małych podmiotów. Dla dużych to mały koszt.
A dane i tak wyciekają.
Więc po co ta ustawa i komu służy?
Sranie sie o swoj numer pesel który złodziejowi nic nie daje to pedalstwo, aczkolwiek firmy które nie potrafia zabezpieczyć danych, szczególnie medycznyych powinny byc orane karami