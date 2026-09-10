MON stawia Dodę na wojskowej scenie. Prawomocny wyrok nikomu nie przeszkadza
Dorota Rabczewska Doda ma wystąpić obok Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego podczas finałowego koncertuPC1987
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Dorota Rabczewska Doda ma wystąpić obok Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego podczas finałowego koncertuPC1987
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