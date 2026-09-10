Nie ma powodu, żeby korzystać z WhatsAppa
Z Signala korzysta się bardzo podobnie jak z WhatsAppa, ale Signal, w odróżnieniu od WhatsAppa, nie zbiera danych na Twój temat, nie interesuje się tym, z kim rozmawiasz, i nie zarabia na nim korporacja, która codziennie w aktywny sposób przyczynia się do psucia naszego świata.bekonowicz
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Komentarze (25)
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zakop za fałsz. Jest powód: obecni użytkownicy co nie są na signalu.
same minusy ma ten signal
Telegram pozwala na nicki sygnała bez numeru telefonu nie
Telegram nie ma serwerów na otwartym kodzie i domyślnie nie szyfruje rozmów. Jego twórcy pochodzą z Rosji i odpowiadali za VKontakte (ruski FB). Lepszy już jest
Sam się zdziwiłem, jak usłyszałem że ludzie ponad 50 lat mają ten kominikator, a nie ogarniają np. messengera xD
@Gandezz: a ludzie poniżej 40 lat nie potrafią listu wysłać,
bo to trzeba znaczek nakleić, do skrzynki wrzucić,
zbyt skomplikowane.
@58megaton: jestem jedynie zaprzeczeniem kwantyfikatora.
Telegram zaliczył parę wpadek, ale przynajmniej w kilku miejscach widziałem opinie "ekspertów" że jednak jest lepszy niż signal. Lepszy pod kątem bezpieczeństwa użytkownika.
Wiem że był jakiś komunikator który został zbanowany w Indiach, ale oprócz tego?