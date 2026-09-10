Londyn już ma ubery bez kierowców, teraz na MADRYT
Samochód bez kierowcy na ulicach Madrytu to już nie futurystyczna wizja! Uber, WeRide i AVOMO otrzymały pierwsze w Hiszpanii krajowe zezwolenie na eksploatację autonomicznych pojazdów pasażerskich poziomu 4. Teraz firmę czeka okres ciężkiej pracy, by tak jak w Wielkiej Brytanii doprowadzić do realizFXMAG
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Komentarze (169)
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@Eponhall: I cyk, mniejsze zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą z krajów trzeciego świata. Jak wchodziły lodówki to też płakałeś nad losem handlarzy lodu?
@klapektarasa: Pic rel wczoraj na skrzyżowaniu miałem zielone ale widze że auto przede mną dojechało tylko do połowy i nie może jechać dalej to stoje bo wiem, że jak ruszę to nie zjadę i zablokuje skrzyżowanie, a baba za mną prawie klakson pięscią rozwaliła tak się denerwowała że nie jadę mimo zielonego.
Polecam zapoznać się z zasadami ATCOR i EBCOR.
https://en.wikipedia.org/wiki/EBCOR
Waymoo od roku jeździ po mieście z kierowcami i "skanują" miasto xD
Poza tym to dobra informacja, koniec wyręczania sie przyszłymi pokoleniami w rozwiazywaniu problemow obecnego.
Przeciez obecny system kapitalistyczny to zwykla piramida gdzie większość zysku z produktywności dolnych warstw trafia na sam