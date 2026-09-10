Po prostu nie ma popytu na 8 miliardów ludzi. Na szczęście redukcja populacji już trwa, szkoda tylko ze zaczęli od Europejczyków. Nie miałbym nic do życia jako jeden z 0.5 miliarda gdzie miasta sa mniej zaludnione a poza dużymi aglomeracjami przyroda cofnęła się do średniowiecza.