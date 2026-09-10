3 lata temu zabił samochodem rodziców, córka przeżyła. Wyrok zapadł dzisiaj.
19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i pół miliona złotych zadośćuczynienia dla dziewczynki. Patryk był naćpany i grzał jak powalony. Można dobrze skazać? Można. Hej Majtczak! Teraz pora na ciebie mordo!Buckshot_00
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Komentarze (37)
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@Tym: ale menda, powinni go zostawić niepilnowanego w izolatce z ostrym nożem
No k---a, piękny system. Jeden skazany
@lossiemkos89: dentystów/ortodontów z obsranej Łodzi
Pora na kolejnych patusów.
Od razu uprzedzam pytania : od miliona w górę (wysoko w górę) to powinno być. 250 tys to dziś równowartość 2 lat zarobków (niewygórowanych) - a normalni rodzice wspierają swoje dziecko zwykle dłużej niż do 18 roku życia. A gdzie "za dość uczynienie" za utratę najbliższych i
@Ranger: sędziemu zstąpiły j---a