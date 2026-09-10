250 tys za jednego rodzica ? Czyli tak mniej więcej c-----y samochód. Tanie jest życie Polaka. Na pewno ta kwota "za dość uczyni" tej sierocie.



Od razu uprzedzam pytania : od miliona w górę (wysoko w górę) to powinno być. 250 tys to dziś równowartość 2 lat zarobków (niewygórowanych) - a normalni rodzice wspierają swoje dziecko zwykle dłużej niż do 18 roku życia. A gdzie "za dość uczynienie" za utratę najbliższych i Pokaż całość