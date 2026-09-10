NBP uznał BLIK-a za system płatniczy o znaczeniu systemowym
BLIK obsłużył w pierwszym półroczu 1,6 miliarda transakcji na blisko 245 miliardów złotych, średnio 8,7 miliona operacji dziennie. NBP przekwalifikował go z systemu ważnego na systemowo ważny, co oznacza ostrzejszy nadzór i większą odpowiedzialność.real_scoria
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Komentarze (34)
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@obieq: Mi wystarczy prostota przelewu, podaję numer, zatwierdzam i poszło. A bliki między bankami to już w ogóle genialne, masz przelew od razu a nie czekasz cały dzień
poważna sprawa
@stivenus: Liczbę.
Apple Pay z QR kodami jest 10 razy wygodniejszy.