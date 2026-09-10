Blik powstał żeby polskie banki wydusily jeszcze więcej kasy. Gdyby nie zmowa banków i pobieranie opłat za przelewy natychmiastowe i opłaty za utrzymanie karty Visa czy MasterCard to blik by się nigdy nie przyjął. Dodatkowo transakcje z blika nie są zabezpieczone/ubezpieczone, nie ma chargback itp. prowizje sprzedawców w terminalu są takie same jak dla zwykłych kart. Nie ma co przeżywać co drugi dzień że wspaniałości polskiego blika. Gdy nadarzy się okazja to Pokaż całość