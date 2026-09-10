Żaden Tusk, Kaczyński czy Metzel nic nie poradzą, jak Trump nie wyjdzie z Bliskiego wschodu i nie odblokują cieśniny Ormuz to paliwo będzie po dyszce :-/ Opozycja będzie grała na populizm ale ekonomii to nie ruszy. Ropa ostro drożeje, gaz też będzie drogi (Europa wstrzymała napełnianie magazynów na zimę bo myśleli że Ormuz się odblokuje ale chyba nie).



Rezerwy ropy już są zużyte więc teraz będziemy kupować po cenach bieżących :-/ Tanio Pokaż całość