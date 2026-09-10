Crude Oil $101.88 USD, Brent $107
Dzisiaj ropa przeskoczyła $100 i ostro idzie w górę, "dyszka" na stacji za litr będzie wkrótce, nawet jak rząd wyzeruje VAT to i tak będzie drogo :-/kwanty
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Dzisiaj ropa przeskoczyła $100 i ostro idzie w górę, "dyszka" na stacji za litr będzie wkrótce, nawet jak rząd wyzeruje VAT to i tak będzie drogo :-/kwanty
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Komentarze (104)
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U mnie działania trumpa wpływają bezpośrednio na wyniki firmy i zamówienia, jak chłop tego bałaganu w Iranie nie zatrzyma to zaczną u mnie ludzi z roboty wypierdzielać...
@Kempes:
dzieki za potwierdzenie :D
A tutaj tak bez związku ....."Donald Tusk w styczniu 2023 roku w Siedlcach zadeklarował, że cena paliwa może wynosić „5,19 zł” . Donald Tusk twierdził, że taką cenę da się osiągnąć m.in. poprzez obniżenie marż stosowanych przez Orlen ..
przeciez pokrywamy, co 4 lata przed wyborami
https://pl.investing.com/commodities/brent-oil
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Rezerwy ropy już są zużyte więc teraz będziemy kupować po cenach bieżących :-/ Tanio
@kwanty: z zagranicznego gazu, z chińskich paneli i z prętów uranowych też przywiezionych z zewnątrz ;)