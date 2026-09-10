A tak wykopki klaskali uszami jak wchodzil do Polski, to macie co chcieliscie. Przeciez przewodnim haslem wykopkow bylo wtedy zr hur dur kazdy moze jezdzic i wozic ludzi a nie jakies wypierdziane mercedesy beczki z 1986 z januszem z wasem i jakies licencje.

No to jezdza pajeety z prawkiem z bazaru i lux