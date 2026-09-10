Uber tnie etaty w Krakowie. 150 Polaków zastąpią Hindusami
Firm Uber rośnie, zwiększa przychody, ale jednocześnie tnie etaty. W Krakowie pracę może stracić co najmniej 150 osób, a globalnie redukcja ma objąć około 3,3 tysiąca stanowisk, co stanowi 10% zespołu. Uber nie przedstawił tego kroku jako ruchu ratunkowego, ma on być operacją na organizmie, który urFXMAG
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Komentarze (39)
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Jak dla mnie od dawna powinien być kurek z imigrantami np powinien być wymóg że zatrudnienie cudoziemca tylko za np. 150% minimalnej, wtedy byś zobaczył czy brakuje rączek do pracy czy tanich rączek do pracy.
Trzy zespoły Delivery Ops, tj. dla restauracji, handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej zostaną wkrótce połączone. Firma zamierza złączyć także część zespołów inżynieryjnych i naukowych.
Czytaj więcej: https://www.fxmag.pl/gospodarka/likwidacja-33-tysiaca-miejsc-pracy-uber-ostro-tnie-etaty-w-krakowie-poleci-150-osob"
@23kulpamens: XD
A jest jakis przepis, ktory tego zabrania?
No to jezdza pajeety z prawkiem z bazaru i lux
a ulicosraje nam zostana ...
@cobytuby: urojenia tech-sojaków
@comanchee: to już kwestia nie dalekiej przyszłości ale dekady.