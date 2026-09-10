PlayStation rezygnuje ze studia Hideo Kojimy. XBOX natychmiast nawiązał współpra
Studio Kojimy pracowało nad nową grą w stylu Metal Gear Solid 3, szpiegowską skradanką. PHYSINT miało być jednym z najważniejszych ekskluzywów na PlayStation 6. Teraz będzie przygotowywane w myślą o nowej generacji XBOX i PC.chlopiec_kucyk
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Komentarze (43)
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Produkcja tej gry była rozciągnięta i przez bardzo długo stała w miejscu, budżet był przerośnięty, z czego dużą część tego budżetu Kojima po prostu zmarnował. Tam było ładnych parę lat potrzebnych, żeby MGS 5 się w ogóle zwrócił.
@real_scoria: xddddddd
Teraz ta afera z nośnikami i obrzydliwy skok na kasę graczy, przy braku jakiś prawdziwie ekskluzywnych gier wykopanie / przekazanie konkurencji studia Kojimy
@Pimento: no właśnie sęk w tym, że zarządzanie PlayStation oddano w ręce USA kilkanaście lat temu już.
ta firma miała swoje złotą erę 1970-2005. to już historia.
@SmugglerFan: tak.