Odnoszę wrażenie że od jakiejś dekady coś bardzo złego dziej się w SONY, firma która była synonimem nowoczesności i niezawodności, której produkty można było kupować w ciemno, zaczyna wypuszczać buble, na forach o sprzęcie audio SONY zaczyna mieć opinię "chińszczyzny" ja sam wymieniłem 2 amplitunery bo buczały po tygodniu.

Teraz ta afera z nośnikami i obrzydliwy skok na kasę graczy, przy braku jakiś prawdziwie ekskluzywnych gier wykopanie / przekazanie konkurencji studia Kojimy Pokaż całość