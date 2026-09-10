Polska to typowa oligarchia. O tym co możesz a czego nie decyduje grubas. Decyzja najpierw jest podjęta a później tylko dział prawny/sądy/policja/politycy starają się zrobić jakąś zasłonę dymna żeby dać pozory legalności.

A prawda jest taka że jak znasz odpowiednich ludzi to możesz sobie zabijać i okradać kogo chcesz (byle nie w wyższym stanie od siebie!) i byle znaleźć sobie jakąś wymówkę.



Jak spotykają się dwa grubasy to wygrywa ten który ma Pokaż całość