"Zrujnowało mi życie". Od 6 lat spłaca mieszkanie. Nadal nie ma kluczy
Od sześciu lat spłaca kredyt hipoteczny, ale do wykończonego mieszkania na warszawskiej Białołęce nie ma nawet kluczy. Kstarnak
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Od sześciu lat spłaca kredyt hipoteczny, ale do wykończonego mieszkania na warszawskiej Białołęce nie ma nawet kluczy. Kstarnak
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Komentarze (41)
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Dykta znów bezsilna, bo nikt nie pisał nic o Owsiaku ani o Ukraińcach. Wtedy by działali.
Byle cwaniak się działkował z prawniczynami to zaraz zrobią z tego normalną praktykę rynkową.
tagi: Messal 24, Warszawa, Domyville, PBI Domy Wille Andrzej Kosiorek
A prawda jest taka że jak znasz odpowiednich ludzi to możesz sobie zabijać i okradać kogo chcesz (byle nie w wyższym stanie od siebie!) i byle znaleźć sobie jakąś wymówkę.
Jak spotykają się dwa grubasy to wygrywa ten który ma
2019 rok to czas kiedy inflacja narobiła sprzedawcom pokusy na wyższą marżę.