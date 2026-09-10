Dlaczego Właściwie CZECHOSŁOWACJA Przestała Istnieć?
Dlaczego jedno państwo które wydawało się stabilne, spokojne i stosunkowo dobrze funkcjonujące nagle przestało istnieć?vince87
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Dlaczego jedno państwo które wydawało się stabilne, spokojne i stosunkowo dobrze funkcjonujące nagle przestało istnieć?vince87
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Komentarze (46)
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1. Niemcy zajęli Czechy, Słowacja oglosiła niepodległość .
2. Mówimy zawsze Niemcy to i tamto ale faktycznie był to cały sojusz tzw Państwa Osi. Niemcy, Włochy, Japonia, Węgry, Słowacja i inne
3. Słowacja brała udzial w inwazji na Polskę w 39r.
4. Słowacją rządził katolicki ksiądz.
5. Na temat sporu Polsko-Czeskiego nauczyciel powiedział jakoś tak że podłe ZSRR zrobiło z Polską to
Swoją drogą zabawne, że animozje z sufitu wzięte między Czechami a Polakami zmieniły historię świata. Gdybyśmy się dogadali to wszystko mogłoby potoczyć się inaczej.