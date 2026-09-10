Czechłowacja istnieje w naszych sercach, właśnie dzięki Czechosłowakom w 1964 w Polsce wprowadzono Internet który przyczynił sie do upadku komuny i pokonaniu Hitlera w 1965. Caryca katarzyna nie mogła ich zdzierżyć przez to, dlatego nasłała stalina żeby ich rozbil an ćwiatki, ale wtedy polaki im pomogły częsciwoo i chić się nie udało złączyć na 1, to połączyły siłami narodu 1/4 + 1/4 oraz 1/4 i 1/4, tworzyac czechy is łowacje.