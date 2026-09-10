Kolejny po Żaku. 19 lat więzienia za zabicie 3 osób z 4 osobowej rodziny.
19 lat więzienia. Taki wyrok w czwartek (10 września) usłyszał 38-letni Patryk F., który w grudniu 2023 r., wjechał na chodnik w Międzyzdrojach, którym szła czteroosobowa rodzina z Wrocławia. Przeżyła tylko 12-letnia wówczas córka pary.Hahaharry
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Komentarze (11)
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— Dla mnie to jest po prostu ból. Zostaję z tym grobem, zostaję z odebraną Olą.
Ktoś coś więcej na ten temat?
No to nie ma już: "jak chcesz kogoś w Polsce zabić to go przejedź"?
"Dostanie 3lata; wyjdzie po 1,5"?
@SaperX: nie ma Panie... Żurek gra na wyborcza nutę....wszak ido wybory.