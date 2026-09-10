Dziś mija 35 lat od premiery Smells Like Teen Spirit - największego hitu Nirvany
Dokładnie 10 września 1991 roku premierę miał najbardziej znany grunge'owy utwór wszechczasów.Lolenson1888
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Dokładnie 10 września 1991 roku premierę miał najbardziej znany grunge'owy utwór wszechczasów.Lolenson1888
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https://www.youtube.com/watch?v=oeb5LdAyLC8
https://www.youtube.com/watch?v=FklUAoZ6KxY
35 lat przed singlem Smells like Teen Spirit, Elvis Presley wydał debiutancki album a w Poznaniu wybuchł Poznański Czerwiec.
Czas do trumny.