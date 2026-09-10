Na Facebooku stworzyłem kiedys grupy. Nic tam sie nie dzialo. Normalne grupy. Najpierw dostawalem co miesiąc mejla ze jakas grupa narusza zasady z pleceholderami zamiast nazwy grupy i brak możliwości odpowiedzi wszystkie próby kontaktu bez powodzenia. W końcu ubili jedna z moich grup. 20 tysiecy osob. zebrana przez lata . bez możliwości apelacji ani nic. po prostu pewnego dnia znikla i to wszystko.



Wtedy jakos rzad chwalił sie ze otworzyl linię Z Facebookiem Pokaż całość