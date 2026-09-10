Właściciel Facebooka nie podał danych. Prokuratura umorzyła dwie sprawy
W obu sprawach śledczy prosili właściciela Facebooka o dane kont, ale nie dostali odpowiedzi. Obelżywe, komputerowo wygenerowane filmy miały dziesiątki tysięcy wyświetleń, a sprawców nie ustalono.Palinek
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Komentarze (45)
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A czy to nie jest tak, że prokurator ma wypełnić odpowiednie dokumenty i FB ma OBOWIĄZEK udostępnić policji dane?
A jak nie to się robi sprawa przeciw FB i firma płaci kary?
@markob: ...i nawet się nie zmieściliśmy na tym memie.
Wtedy jakos rzad chwalił sie ze otworzyl linię Z Facebookiem
Prawniczyny z krótkimi żabocikami nie dali rady?! Ale Areczka to by łajzy dojechali, gdyby olał wezwanie.
Hipokryci i relatywiści.
A gdzie był tvn24 kiedy na fb atakowano prawicę i blokowano im konta na wniosek również patologii z wykop.pl? Zakop!
@4x80: XD