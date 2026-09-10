Twój zegarek Apple słucha każdego słowa i robi notatki z rozmów na żywo
Nowe Apple Watche ze sztuczną inteligencją mają stale nasłuchiwać otoczenia i automatycznie spisywać nasze rozmowy. Zegarek będzie mógł robić notatki z rozmów na żywo lub do 15 sekund wstecz.Tired_
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Komentarze (34)
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@Podcast_Echa_Antyku: a to dopiero moje pierwsze zdanie (｡◕‿‿◕｡)
@Morf: Mają sporo protestów z tej okazji, Kanał tego gościa od bezpieczeństwa dość intensywnie się tym zajmuje (ale ja sam NIE znam bliżej tematu). Ale gość porusza też sporo innych tematów - jak np. "czujki przeciwpożarowe" dla szkół - które są w stanie nagrywać i przekazywać audio np. ze szkolnych kibelków. "To dla dobra waszych dzieci".
Kodeks karny (267 § 3) zabrania używania urządzenia w celu uzyskania informacji, co do której nie jesteś uprawniony. Czyli jak założysz podsłuch to sorry, to jest nielegalne. No ale
Jeszcze ciekawa rzesz jakby byłoo takie cos u nas dopuszczone to pewnie prowadzac rozmowy zawodowe kazdego bedziesz musiał informować o nagrywaniu rozmowy (RODO) to by było ciekawe :)
Komentarz usunięty przez autora
Skoro robi transkrypcję ostatnich 15s, to wystarczy cykliczny bufor na dane audio w RAM-ie i transkrypcja na żądanie. Mniej wydrenuje baterię i nie musi trwale zapamiętywać rozmów.