Polskę zalewają SYNTETYKI, a urzędnicy męczą zwykłych pszczelarzy?! Piotr Blajer
Gościem rozmowy jest Piotr Blajer: https://krolewskie-miody.plmkorsov
- #
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Gościem rozmowy jest Piotr Blajer: https://krolewskie-miody.plmkorsov
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (9)
najlepsze
Nawet się wycwanili bo w którym z wywiadów laboratorium się przyznało w jakiś sposób bada to, że miód jest fałszywy- i się przyznali że po prostu szukają pyłku kwiatów... To Chińczycy zaczęli dosypywać pyłek kwiatowy.
A nie... mieszanka miodów z UE i spoza
Ja chcę kupić od Jędrusia wykopowego. #pasiekaujedrusia chyba miał tag?
No i chłop zachwycony, że jakie to dobre, on takiego jeszcze nie jadł i wyjadą łyżka (xD)
Zwróciłam też uwagę na ceny - 13 zł za kilo miodu w nurcie? Wow...