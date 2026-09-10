Ja miodki i inne wyroby pszczele kupuję na Allegro od takiego jednego pana. Co prawda słoik 1200 g to jakieś 50 zł, ale są naprawdę przepyszne, pachną i są bardzo smaczne. Gość nawet na YT ma kanał i pokazuje jak robi te miodki, dużo opowiada o pszczelarstwie, bardzo ciekawe. Reklamy robić nie będę, ale polecam każdemu ʕ • ᴥ • ʔ produkt oczywiście polski.



A nie... mieszanka miodów z UE i spoza Pokaż całość