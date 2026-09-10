Warto dodać że holenderski asml sprzedaje im maszyny do produkcji chipów więc jakby nie było pomagamy im w wyścigu gospodarczym. Dzięki temu w UE będą gigantyczne zwolnienia m.in w automotive czy hutnictwie. Ciekawe czy Chiny by pozwoliły na sprzedaż pierwiastków ziem rzadkich za grosze zamiast zużywać je do produkcji baterii?