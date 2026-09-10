Tajwański gigant kontroluje 72% rynku chipów. TSMC nokautuje Samsunga
Dolina Krzemowa może projektować najbardziej spektakularne modele sztucznej inteligencji, ale bez fabryk na Tajwanie cały ten krzemowy sen zamieniłby się w bezużyteczny ciąg zer i jedynek. TSMC znowu udowadnia, że jest absolutnym hegemonem współczesnego świata technologii. Najświeższe wyniki finansoFXMAG
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Komentarze (17)
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Chiny na to - cierpliwości. ;)
Niedawna dyskusja o tym:
https://wykop.pl/wpis/87543859/sztucznainteligencja-gpt-openai-ai-chatgpt-astra-f#299398147
Do czasu aż Chiny zrobią inwazję na Tajwan, czyli najprawdopodobniej w przyszłym roku... :)