I tak będzie tak długo jak długo kary dla co bogatszych obywateli są "śmieszne". Niestety policja z jakiegoś powodu wcale nie jest skłonna karać takich qtassów jebanych maksymalnymi karami, a i ta nie są specjalnie dotkliwe. Tak samo jak odbieranie prawa jazdy czy sądowe zakazy które mają w dupie, bo wyobraźcie sobie że bez prawka i z zakazem też da się odpalić samochód i pojechać :)

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