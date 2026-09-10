137 km/h przez Łódź i sądowy zakaz prowadzenia. Na ulicach stabilnie.
O 67 km/h przekroczył dozwoloną prędkość 31-letni kierowca chevroleta zatrzymany przez łódzką drogówkę. Mężczyzna jechał al. Bartoszewskiego 137 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/hMenelowe_plus
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Komentarze (37)
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"normalna prędkość dla takiego auta"
"może weźcie się za zamulaczy co jadą poniżej limitu"
"można
to mój ulubiony tekst.
Co więcej,
Czyli 10x bardziej skuteczne na grupie która najprościej omija
to tylko ci przesunie próg w górę, jak bananek ma dostatecznie bogatego tatusia to i Lambo nie będzie bolało tym bardziej że sam piszesz że problemem jest to że za rzadko takich łapią
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o czymś zapomniałem? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Państwo z dykty reaguje ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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