Czyli państwo, służby i urzędy nic nie mogą.

No chyba że jakaś babcia napisze na Owsiaka. Albo ktoś nakrzyczy na Ukrainki.

Albo jak ktoś uderzy Ukraińca to Biejat z Czarzastym będa go odwiedzać w domu.

Albo trzeba zwolnić sygnalistę.

To wtedy tak.