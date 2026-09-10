"Sytuacja jest groźna". Polski terminal LPG trafił w ręce Białorusinów
Czy strategiczna infrastruktura przy granicy z Białorusią powinna trafić w ręce spółki powiązanej z rosyjskimi gigantamirekk
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Czy strategiczna infrastruktura przy granicy z Białorusią powinna trafić w ręce spółki powiązanej z rosyjskimi gigantamirekk
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Komentarze (33)
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No chyba że jakaś babcia napisze na Owsiaka. Albo ktoś nakrzyczy na Ukrainki.
Albo jak ktoś uderzy Ukraińca to Biejat z Czarzastym będa go odwiedzać w domu.
Albo trzeba zwolnić sygnalistę.
To wtedy tak.
Dominika Długosz
Mariusz Gierszewski
10 września 2026, 06:30
Czy
@Aik32fr45yd: wolałbyś żeby Tusk ingerował w wolny rynek?
tutaj infrastruktura trafia w ręce rusków i nikt palcem nie kiwnął
ale przynajmniej nie pis
Kto by pomyślał..
To jest tak, że nasi politycy i elity są tylko namiestnikami.
I tak się dzieje życia cud w 3 RP
Jakoś się nie dziwię. Toż to ślepy tor od baćki.
Terminal szerokotorowy, nie europejski.