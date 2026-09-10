"...prezes JSW Bogusław Oleksy wskazywał właśnie na tę sprzeczność. „Spółka (…) nie odczuwa wsparcia wynikającego z tego, że to jest surowiec krytyczny dla Europy” – powiedział szef JSW."



Tia...

Za grogiem:



"Około 341–342 mln zł pomocy publicznej (głównie w formie dotacji, ulg, pożyczek preferencyjnych itp.) od 2014 r. do 2025 r. (dane częściowe za 2025), według rejestru pomocy publicznej na rejestr.io."