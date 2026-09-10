Polska jako jedyna w UE wydobywa ten krytyczny surowiec. Producenci bez wsparcia
Po zakończeniu wydobycia w Czechach Polska została jedynym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej, który znajduje się na liście surowców krytycznych i jest niezbędny w tradycyjnej produkcji stali. Prezes JSW Bogusław Oleksy uważa, że państwo niedostatecznie wspiera producentów surowca.Skarbiec_Biz
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Komentarze (34)
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Tia...
Za grogiem:
"Około 341–342 mln zł pomocy publicznej (głównie w formie dotacji, ulg, pożyczek preferencyjnych itp.) od 2014 r. do 2025 r. (dane częściowe za 2025), według rejestru pomocy publicznej na rejestr.io."
@mlotek_to_uniwersalna_odpowiedz:
Ale on nigdzie nie powiedział, że nie dostaje pomocy publicznej, tylko że NIE ODCZUWA, naucz się czytać ze zrozumieniem :D
Skoro to ostatni producent w regionie to chyba oni powinni mieć dywidendę którą oddają państwu, a nie odwrotnie? Ale w eurokołchozie wszystko możliwe, być może przepisy unijne zgniatają kurze złote jaja czy jakoś tak.
W Europie hutnictwo upada, wielkie piece sa likwidowane przez polityke klimatyczna. Stad zapotrzebowanue na k--s spada.
W Jastrzębskiej Spółce Węglowe (JSW) działa obecnie około 135 organizacji związkowych,
Polska w planie UE jest krajem konsumentów, mamy kupować i cicho siedzieć.
Albo prywatyzacja.
A ropę Ukrainie chyba sprzedajemy po cenach rafineryjnych, tylko nie doliczamy podatków - czyli nie po cenie produkcji, Orlen nadal na tym zarabia, tylko skarb państwa nic z tego niema.
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