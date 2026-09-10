tak jak zawsze - nikt prawie o tym nie wie i o tym nie mówi, dramat jest gdy każdy umrze naraz w jednym miejscu, przykładowo codziennie w warszawie umiera 100 osób ale z tego powodu nic nie ma ale jakby zmarli w metrze to afera i dramat (zmarli z przyczyn naturalnych w metrze)



podobnie jest poczas wyborów - nikt nie liczy ile osób po oddaniu głosów do urny zmarło w domu lub Pokaż całość