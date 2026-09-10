Po 25 latach Nowy Jork otworzył pudła. "Chorowali, bo liderzy kłamali"
Przez ponad dwie dekady 68 kartonów z dokumentami o jakości powietrza po zamachach z 11 września leżało w jednym z miejskich biur na Manhattanie.dizel81
- #
- #
- #
- 60
- Odpowiedz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (60)
najlepsze
Leave the multimilioners alone czy jakoś tak to leciało ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Od 2001 roku rządzili zarówno
i musiał przyjść muzłmanin socjalista żeby ludzie poznali prawdę, kto wie czego dowiemy się o zamachach jak jakiś podobny zostanie prezydentem kraju ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@LordDamianus: 14 po lat to raka żołądka równie dobrze od hamerykańskiej paszy mogła dostać bo raczej nie wdychała pyłu i zanieczyszczeń
podobnie jest poczas wyborów - nikt nie liczy ile osób po oddaniu głosów do urny zmarło w domu lub
@FOTEL: to jest wyjątkowa sytuacja!!!!1
wyjaśni mi ktos skad tam azbest w powietrzu w tak ogromnych ilościach?
@KingaM: Z materiałów budowlanych. Mało to u nas dachów z płyt azbestowych? To był popularny materiał budowlany (tani, lekki i odporny na różne warunki) i jest bezpieczny tak długo dopóki siedzi jako element konstrukcyjny/wykończeniowy, pomalowany, stabilny, zamknięty, etc...
Problemy zaczynają się jak go tniesz, szarpiesz czy rozpylasz. Wtedy powstają bardzo drobne włókna które już nie bezpieczne (dostają się