brazylia ma ponad 200 milionów obywateli. Jestem pewien że powstaną firmy oferujące brazylijczykom usługę zatrudnienia ich na kilka dni w polsce, by mogli dostać wyrównanie do polskiej emerytury minimalnej. I będą nas drenować jak ukraińcy. A jeszcze lepsza będzie umowa z indiami, które mają 1.5 miliarda chętnych do ciągnięcia naszej emerytury.



Jak już to powinniśmy przyjmować takie umowy z krajami bogatszymi od nas, do których emigrują Polacy. A nie z biedniejszymi i Pokaż całość