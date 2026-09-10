Polska emerytura dla Brazylijczyków. Rząd szykuje umowę
Umowa ma działać podobnie do porozumień zawartych wcześniej m.in. z Ukrainą i Białorusią. Pozwalałaby sumować okresy ubezpieczenia przepracowane w obu państwach, transferować świadczeniacepheus
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Komentarze (35)
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@rams: Nie chcą tylko już to od dawna z pełną świadomością robią.
Jak już to powinniśmy przyjmować takie umowy z krajami bogatszymi od nas, do których emigrują Polacy. A nie z biedniejszymi i
@jbpis: Za to można podziękować Tuskowi.
Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, sporządzona w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. (Dz.U. 2013 r. poz.
40 lat pracy w BR z ich marną składką + rok pracy w PL = minimalna emerytura w PL. Dobrze rozumuję?
@Silvia_Torque: źle, łączny wymóg stażowy do minimalnej emerytury w PL to 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn ( ͡° ʖ̯ ͡°)
@Silvia_Torque: nie musisz pracować w Polsce rok
@fittrenerka: nie, powiedzą że trzeba podnieś ZUS xD
Wietnamczyki od dawna u nas funkcjonuja i jakos nie slychac o ich ekscesach. Poza jakimis sporadycznymi walami na podatkach, ale przemocy jako takiej nie ma
@Dorodny_Wieprz: handlują na potęgę dragami i nawet policja kiedyś przynała że nie da się z tym nic zrobić bo to takie hermetyczne środowisko xD