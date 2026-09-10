Fotoradary po nowemu. Właściciel auta może zapłacić nawet 7500 zł
Koniec z szukaniem kto prowadził auto. Zapłaci właściciel. Nowa zasada: urządzenie rejestruje wykroczenie i odpowiedzialność ma ostatecznie ponieść albo kierowca, albo jeśli sprawa nie zostanie wyjaśniona właściciel lub użytkownik auta. Resort chce ograniczyć sytuacje, w których nikt nie płaciSabr
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Komentarze (83)
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@kuss115: ojej, normalni kierowcy to tacy co wjeżdżają na przejazd kolejowy na czerwonym? XD
Do tego to patologiczne prawo umożliwia sytuację, gdzie patus jadący na lewych tablicach przesuwa swoją odpowiedzialność na jakąś nieświadomą sytuacji osobę, bo kryptopaństwo dostaje od razu człowieka do ukarania i kończy sprawę jeśli nie zrobi niemożliwego. W końcu mowa jest o karze administracyjnej. Odwołania nie ma.
Czekaj, czekaj jak ma wyglądać ta sprawa z lewymi tablicami?
W sumie po co szukać morderców też. Zamordowany w hotelu? To właściciel hotelu do pierdla ( ͡° ͜ʖ ͡°)