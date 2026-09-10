Hity

tygodnia

Psychoka Natalia cała historia
Psychoka Natalia cała historia
3427
Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
3037
Kacprzyk szuka pracy w całej Polsce. Kolejne szpitale mówią "nie"
Kacprzyk szuka pracy w całej Polsce. Kolejne szpitale mówią "nie"
2283
Lekarz z Łodzi zarobił 1,1 mln zł. Niektórzy pracują ponad 200 godz. miesięcznie
Lekarz z Łodzi zarobił 1,1 mln zł. Niektórzy pracują ponad 200 godz. miesięcznie
2114
Dobijał się do szpitala z ostrym zawałem. Nikt nie otworzył mu drzwi...
Dobijał się do szpitala z ostrym zawałem. Nikt nie otworzył mu drzwi...
1914

Powiązane tagi