No i doszliśmy do momentu gdzie polityczne małpy wyczuły głosy, teraz się będą licytować na wyższe dowalenie kar kierowcom xD Do tego część ludzi im przyklaśnie i skończy się jak zwykle - właściciel auta ma zapłacić 30 milionów - nie no tyle to nie wzburzenie jesteśmy oburzeni - ok dobra łaskawie wzięliśmy to pod uwagę kara będzie wynosić 10 milionów i utrata pojazdu - dziękuję łaskawy pan.



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