"Gdy wsiadłaś to wykres spalania po mieście wskazał chore liczby. Na powrót dla dwóch osób by nie starczyło, nie było też gdzie dopompować kół po twojej stronie."



Gdyby przyrównać do szachistów to Garii Kasparov ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )