Hej, przeczytajcie tę historię, zanim umówicie się z "Natalią z Wrocławia" (27 l.) na spotkanie. To lekcja poglądowa na temat tego, jak ktoś potrafi zmanipulować rzeczywistość i zniszczyć komuś życie zawodowe oraz prywatne.
Psychoka Natalia cała historia
Hej, natknęłam się na to na grupie na FB i dziele info. jagna-z-bagna
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Komentarze (140)
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To podpada pod oszustwo jak nic XD
Gdyby przyrównać do szachistów to Garii Kasparov ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Najpierw wabi, potem robi fochy jak się okazuje, że trzeba przynieść ze sobą harpun.
Komedia (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)