Szpital zamknięty miesiąc temu stoi pełen sprzętu
a ekipy Urbex sobie wchodzą do środka. Kwestia czasu aż to wszystko kupione za pieniądze podatników zostanie zniszczone lub rozkradzione.60groszyzawpis
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a ekipy Urbex sobie wchodzą do środka. Kwestia czasu aż to wszystko kupione za pieniądze podatników zostanie zniszczone lub rozkradzione.60groszyzawpis
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Komentarze (45)
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@KingaM: Miejmy nadzieję, że nie wyrzuciłaś.
Sprezentuj wnuczce, będzie bogata.
Po miesiącu już drzwi nie było? Raczej się goście włamali, więc żaden to urbex.
90% "sztosów" to włamy.
Zapewne zrobili włam.