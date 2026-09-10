Lokator źle wyrzuci śmieci, zapłaci cały blok. Odpowiedzialność zbiorowa działa
Za brak prawidłowej segregacji opłata za odpady może wzrosnąć od dwóch do czterech razy. W bloku decyzja może dotyczyć całej wspólnoty lub spółdzielni, nawet jeśli błąd popełniła tylko niewielka część mieszkańców. - Na wokandy trafiają takie sprawy - wskazuje sędzia Krzysztof Winiarski dla rp.pl.Skarbiec_Biz
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Komentarze (46)
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@DuchZoliborza: Jako mieszkaniec bloku jestem za. Będę wywalał tak jak teraz wszystko w jednym worku do zmieszanych ale zaoszczędzę na opłacie za śmieci, uważam że już i tak jest
Jeśli nie to będzie nakładana kara na spółkę która obsługuje śmieci czyli de facto na samých mieszkańców bo oni prędzej czy później za to zapłacą.
Cały ten system to powolne gotowanie żaby. Będzie gorzej:
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/ruszylo-kodowanie-workow-na-smieci-system-wykryje-bledy-w-sortowaniu,659047.html
W tym wszystkim najjaśniejszym punktem jest fakt odwołania prezydenta Krakowa i niemal udanego całej rady miasta. Rządzący samorządami muszą czuć oddech obywateli na plecach inaczej nastąpi dalsze umafijnienie systemu. Niestety ale tu potrzeba większej aktywności społecznej i presji na lokalnych polityków.