System ubezpieczenia rolniczego będzie kosztował budżet ponad 30 mld zł
Choć średnia emerytura rolnicza to zaledwie 2 tys. zł, o połowę mniej niż z ZUS, niskie składki sprawiają, że do KRUS trzeba dopłacać krocie. Wieś się zmieniła i ekonomiści sugerują, by młodych rolników zachęcać do ubezpieczania się w ZUS.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (26)
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Srednie skladki na KRUS sa o ile nizsze niz na ZUS?
Wiec ta emerytura jest i tak sporo za duza jesli wynosi polowe ZUSowskiej.
Ale dopiero jak sie zaglebilem w temat i doczytalem to zobaczylem jakie to sa grosze. A to jest dramat.
Wiec, albo niech sie ciesza z tego co maja, albo niech placa jak kazdy inny.
rolnicy, którzy przez jakiś czas byli pracownikami na etacie są w dupie, bo nie jest ważne, że np. byłeś rolnikiem, następnie przepracowałeś 19 lat na etacie, a potem znów zająłeś się działalnością rolniczą - staż w rolnictwie nie liczy się podczas pracy na etacie i vice versa. Także staże pracy się nie sumują. I emerytury z ZUS nie otrzymasz, jeśli nie masz odpowiedniego stażu
xD młodych rolników to z tych 900k ubezpieczonych w KRUS jest pewnie z 10-20k...
Plusy krusu: mało płacisz mało dostajesz i dorabiasz sprzedając/dzierżawiąc hektary na starość.
Tak duże
xD
Takie mam cuda i ciagle narzekaja, ze w miescie mamy sie dobrze.
Tylko dlaczego gdy skarb państwa daje Zusowi bezzwrotną pożyczkę, to nikt nie widzi problemu? Tylko znowu rolnik jest kreowany na jakiegoś winowajcę? Te 6% społeczeństwa niby rozwala system emerytalny?