MInusy krusu: nie możesz być bezrobotny, nie przechodzisz na wcześniejszą, na chorobowym dostajesz nawet nie na waciki, zazwyczaj krusowiec będzie płacił przez więcej lat niż zusowiec (np 47 lat), do 2022 emeryt krusowiec nie mógł mieć gospodarstwa czyli de fakto nie dorobiłby sobie do emerytury (co powodowało, że często, jak nie było następcy, to rolnicy szli na emeryturę po 70).



Plusy krusu: mało płacisz mało dostajesz i dorabiasz sprzedając/dzierżawiąc hektary na starość.



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