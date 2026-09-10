Postępowanie w Szpitalu Południowym zakończy się w ciągu kilku miesięcy.

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XD a to ono się zaczęło? Główny zainteresowany w ogóle przesłuchany? Gość najpewniej miał w rękach kwity medyczne samej śmietanki KO (być może również wcześniejsze PiS).Wie kto co robił z kim kto czym się "przyśpiesza" komu co nie działa. Prędzej w tym przypadku uwierzę że odwiedzi go seryjny *wiemy kto* w piątek o 20 niż że coś mu się faktycznie stanie