Koszmar niesłusznie oskarżonego maturzysty. Będzie yscyplinarka dla prokuratora?
Publikacje GS24.pl dotyczące niesłusznie oskarżonego młodego chłopaka spod Szczecina mają ciąg dalszy. 2 osoby nazywają się tak samo, prokurator oskarża niewinną. Pewnie zarobiony był, panie kto by dowody badał. A dyscyplinarka? xD Jak zaistnieją przesłanki pogrożną mu palcem w wpisem do akt. Może.Buckshot_00
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Komentarze (20)
najlepsze
@ddf-ddt: Tym mnie rozpindalają kanalie w togach. Tysiące z nich, jeśli nie wszyscy, piracili Windowsy i wszystko inne. Piracone były w administracji publicznej. Nawet w policji były znajdowane nielegalne kopie. I to przez przypadek, bo nikt nie szukał.
Ale z pełną pogawą kanalie się chwalili, że kogoś zdybali z Windowsem... który był piracony zgodnie z planem MS monopolizacji tego rynku. XDDDD
Ale
Dykta je banana.
Czyli godność zawodu tych zakłamanych, zeszmaconych relatywistycznych kanalii jest właśnie na takim poziomie.
I to też nie mamy pewności, że to było minimum. Mogą kopać głębiej. XDDDD
Gdyby tylko istniał jakiś inny sposób identyfikacji człowieka, taki bardziej, że jedna osoba - jeden jakiś numer. Może kiedyś coś takiego wymyślą.
@Luca199491: Napijesz się, naćpasz, a g@wno akta czy postępowania i tak by się same zrobiły.