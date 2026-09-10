Odniesie to skutek odwrotny od zamierzonego. Widmo utraty prawka będzie tak siedziało w głowie, że będą kręcić się zamknięci między szlabanami, z nadzieją że ustawią się tak iż nic się nie stanie, a jednocześnie nic się nie wyda na jaw. Bo w głowie będzie takim stykać że jak wyłamią rogatkę to będą łatwi do ustalenia. Nie dosyć że zapłacą za jej naprawę to dodatkowo stracą prawko. To powinno iść w stronę odwrotną. Pokaż całość