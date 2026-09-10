Zabiorą prawko na 3 miesiące za czerwone światło na torach
Idą nowe zmiany. Utrata prawa jazdy na trzy miesiące ma grozić każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy, ponadto obligatoryjne więzienie za spowodowanie niebezpieczeństwa na torach lub wypadku.IHERMESI
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Komentarze (123)
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@R187: Bo jest bariera psychiczna i/lub brak wiedzy. Na rogatkach od wewnętrznej strony powinny być napisy w rodzaju „W razie niebezpieczeństwa jedź do przodu i wyłam rogatkę”.
O ile elektorat często niewiele myśli i może faktycznie na fali emocji temu przyklasnąć, no to ci politycy to już durniami nie są żeby sądzić że kierowca który spowodował wczorajszy wypadek, władował się w pociąg dlatego że pomyślał że stać
no ciekaw jestem skąd to info, bo o ile kojarzę to najpierw się świecą światła, potem idą w dół szlabany "wjazdowe" a dopiero po jakimś czasie "wyjazdowe" i jeśli nie wjeżdzałeś jak już światło migało to nie ma opcji że nie zjedziesz chyba że ci auto
@ipkis123: no właśnie nie, bo debile z policji robią z tego kolizję i doliczają 1500 zł do mandatu za wjazd
pamiętaj, że żyjesz w Polsce - też by się wydawało logiczne i zgodne z prawem, że to jest działanie w stanie wyższej konieczności
tak samo będzie jak na większej ilości skrzyżowań
Liczba koerowców jeżdzących z zakazani zwiększa się.
@Thorand: przecież teoria u nas leży. Możesz sobie spać na zajęciach, a potem wykuć egzaminy na blachę i zdac
Z drugiej strony pewnie różnie bywa, ale na tyle co miałem z tym doświadczenia (a mam wszystkie kat PJ i kwalifikacje na przewóz rzeczy i osób, ADR), to zarówno E-learning i wykłady prowadzone na żywo, to jakaś masakra. Podstawy prawne, numery ustaw, rozporzadzeń, statystyki,