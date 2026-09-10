Unijny podatek od plastiku uderzy w Polskę. Tegoroczny rachunek wyniesie grubo p
Prawie 1,24 mld zł tyle Polska zapłaci w tym roku Unii Europejskiej za plastikowe śmieci. Jak dowiedział się portal Zero.pl w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, taka właśnie kara czeka nas za opakowania, które nie trafiły do recyklingu.MadMan1
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Komentarze (15)
najlepsze
Kiedyś to koordynowała gospodarki - podobne przepisy żeby był większy rynek i można było konkurować z innymi dużymi typu USA, Chiny, miało to sens.
A teraz się zajmuje takimi pierdołami i to w sumie z d--y strony. IHMO jak siada recykling to jest to na szkode nas Polaków, więc jeśli już to rząd powinien być karany "z mordy" a nie Polacy
tymczasem reszta planety
bo wywiązali się z regulacji UE - wprowadzili zakaz, ale go kompletnie nie egzekwują i nikt tego nie sprawdza
W przypadtku unii podatki to 'zasoby wlasne UE'.
(Obecnie obowiązuje 25%. Komisja Europejska zaproponowała obniżenie go do 10% od 2028)
np.
https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/eu-customs-union-facts-and-figures/customs-duties-source-revenue_en