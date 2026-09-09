Cześć,Chciałbym przestrzec przed zakupami w serwisie Sklepopon.com oraz przed oponami Pirelli Cinturato All Season SF3. Sprawa dotyczy próby kupowania milczenia klienta oraz pozornej gwarancji producenta premium.W skrócie:Kupiłem komplet opon całorocznych Pirelli SF3 (rozmiar 225/65 R17) na przednią oś rodzinnego minivana.Po przejechaniu zaledwie 3 000 km klocki bieżnika zaczęły pękać u podstawy i odpadać płatami.Reklamacja do Pirelli Polska została odrzucona ze zdjęć z telefonu, bez wzywania opon na fizyczne badanie. Uzasadnienie: standardowa formułka o „agresywnej jeździe”.Po wystawieniu rzetelnej, negatywnej opinii w sieci, Sklepopon.com zaoferował mi zwrot kosztów montażu, ale pod warunkiem usunięcia negatywnej opinii.Kiedy odmówiłem cenzurowania oceny, sklep wprost odpisał: „Jeśli powyższa propozycja nie jest przez Państwa akceptowalna, to nie mamy innej możliwości na pomoc w zaistniałej sytuacji.”Pieniądze za same opony odzyskałem wyłącznie dzięki programowi Allegro Protect – ani dystrybutor, ani sklep nie poczuli się do odpowiedzialności za wadliwy produkt.
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Komentarze (62)
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@sayanek: Ja mam wielosezony Micheline Crossclimate i są to genialne opony.
Prosty przykład dożywotnia gwarancja na opony auston sklepopon jest ich oficjalnym dystrybutorem i odrzuca jak leci reklamację na nie.
Goodride opony dystrybutor oponmarket chyba też tak samo robi.
Więc od siebie mogę polecić albo zakup przez allegro z allegro protect albo niezależny rzeczoznawca szkód z opisem jego ekspertyzy. Jeśli za
@Fixer45: może być kwestia wagi auta. Dziś 17" wkładają do byleczego małego, bo dobrze wygląda, i do ciężkiego dostawczaka, i dużego minivana. W efekcie w jednym - jeździ długo i bez problemu, a w drugim przenosi 2x większe obciążenia i jeździ znacznie krócej.