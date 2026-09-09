Szpital w Chojnicach: 76 proc. kosztów szpitala to koszty wynagrodzeń
Wyliczenia księgowe sięgające setek milionów złotych i bezwzględne realia rynku medycznego - tak w skrócie można podsumować przebieg środowego posiedzenia powiatowej Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (30)
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W takim systemie bez naprawy żadne dolanie kasy nie pomoże bo zaraz środowisko lekarsko-pielegniarskie będzie chciało więcej i więcej.
Powinno się skończyć pasożytowaniem na publicznym systemie.
Szpital daje pracę.
Leki i inwestycje w zdrowie to działalność poboczna.
Dopóki kasa nie będzie szła za pacjentem, który przyjdzie do cenionego i Dobrego lekarza dopóty system będzie zdemoralizowany.