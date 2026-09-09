Maszyniści zapowiadają protest
Związek zwraca się do wszystkich maszynistów, aby 11 września 2026 roku, w godzinach od 00:00 do 23:59, podczas prowadzenia pociągów przekraczali przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością nieprzekraczającą 20 km/h.MakeLifeGreatAgain
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 48
- Odpowiedz
Komentarze (48)
najlepsze
Kto to widział, to som LUDZIE, NIECHRRROOONIENIIIIIIIIII.
Tu chodzi o analogię. Dajemy mniejszym i słabszym pierwszeństwo na pasach to dlaczego nie mamy dać im pierwszeństwa na przejazdach kolejowych? Co za problem, żeby każdy pociąg zwalniał na każdym przejeździe i w razie czego ustępował pierwszeństwa pojazdom, pieszym i rowerzystom? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kategoria A (pełne rogatki i sygnalizacja obsługiwane przez człowieka lub kierowanie ruchem przez człowieka) - 4 wypadki
Kategoria B (pełne lub półrogatki i sygnalizacja
Zrozum politycy juz dawno nie podejmują decyzji ażeby rozwiązać cokolwiek tylko patrza jaka decyzja jak wplynie na ich poparcie
(ʘ‿ʘ)
Poza tym nie ma podstaw do takiego zwolnienia i maszyniści mogą dostać po dupie (a w zasadzie przewoźnik) za takie działania.
nie dziwie sie maszynistom że wolą zwolnić i żyć