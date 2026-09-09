Wczoraj słyszałem jak Donald Tusk zapowiadał zaostrzenie kar, co jest moim zdaniem nieco absurdalne jak się spojrzy na oficjalne statystyki. Najwięcej wypadków zdarza się na przejazdach kategorii D gdzie są tylko znaki a takich przejazdów jest w Polsce najwięcej. Statystyki są od wielu lat zbliżone np w 2024 roku:



Kategoria A (pełne rogatki i sygnalizacja obsługiwane przez człowieka lub kierowanie ruchem przez człowieka) - 4 wypadki

Kategoria B (pełne lub półrogatki i sygnalizacja Pokaż całość